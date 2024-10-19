Оказывается, крабовые палочки совсем не содержат крабов, зато в них есть насекомые

Выяснилась правда о том, из чего состоят крабовые палочки и почему имеют красный цвет. Крабовые палочки давно стали популярным и универсальным продуктом, который используется в салатах или просто употребляется в пищу, позволяя насладиться вкусом морских деликатесов.
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