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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Оказывается, крабовые палочки совсем не содержат крабов, зато в них есть насекомые

Выяснилась правда о том, из чего состоят крабовые палочки и почему имеют красный цвет. Крабовые палочки давно стали популярным и универсальным продуктом, который используется в салатах или просто употребляется в пищу, позволяя насладиться вкусом морских деликатесов.

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