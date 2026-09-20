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Ловит хвост, часто вылизывается и еще 6 признаков, что питомец страдает от «синдрома нервной кошки»

Ловит хвост, часто вылизывается и еще 6 признаков, что питомец страдает от «синдрома нервной кошки»

Кошки — животные загадочные и при этом крайне самостоятельные. Не спешите списывать необычное поведение на игривость: есть вероятность, что питомцу нужна помощь специалиста.

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