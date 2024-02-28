В Steam навсегда бесплатным стал шутер про пиратов с открытым миром и случайны...

В Steam навсегда бесплатным стал шутер про пиратов с открытым миром и случайными событиями. У игры 24 тысячи отзывовВ Steam на полностью бесплатную модель распространения перешла популярная игра в пиратском сеттинге под названием Blackwake, которая вышла в 2020 году и за это время получила 24 тыс отзывов, 81% из которых являются положительными.