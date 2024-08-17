В Петербурге более 90 тысяч человек подали заявления на обучение в колледжах

Самыми востребованными стали специальности графического дизайнера, автомобильного мастера и повара-кондитера 15 августа на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Комитета по образованию Санкт‑Петербурга Алексей Ерин вместе с директорами колледжей города обсудил итоги приемной кампании 2024 года.
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