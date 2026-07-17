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«Как вообще можно решиться на такое в здравом уме?»: Анастасия Костенко — о съёмках в «Ставке на любовь»

«Как вообще можно решиться на такое в здравом уме?»: Анастасия Костенко — о съёмках в «Ставке на любовь»

Телеканал «Пятница!» объявил о старте третьего сезона реалити «Ставка на любовь» и представил первых героев — футболиста Дмитрия Тарасова и модель Анастасию Костенко.

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