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Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину

Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину

  Франция создает альянс стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, сообщает издание Politico.

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Комментарии
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оо
олег олейник
Неужто Макрон забыл , как русские войска маршировали по Парижу в 1814 году после своей блистательной победы ?
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1 д.
Дмитрий Фактурович
Старая учительница, а по совместительству жена Макрона, воспитала долбо...ба.
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1 д.
Россиянин
Он даже не догадывается об этом. В школе ему про это не рассказывали никогда.
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21 час.

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