Франция создает альянс стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, сообщает издание Politico.
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
оо
олег олейник
Неужто Макрон забыл , как русские войска маршировали по Парижу в 1814 году после своей блистательной победы ?
Ответить
1 д.
Дмитрий Фактурович
Старая учительница, а по совместительству жена Макрона, воспитала долбо...ба.
Ответить
1 д.
Россиянин
Он даже не догадывается об этом. В школе ему про это не рассказывали никогда.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии