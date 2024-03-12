Wargonzo: украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Военные корреспонденты передают о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области. Как сообщает Telegram-канал Wargonzo, несколько вооруженных групп на пикапах предприняли попытку прорваться при поддержке минометного и артиллерийского огня.