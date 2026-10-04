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Песков заявил, что Россия будет сражаться с Украиной «наотмашь»

Песков заявил, что Россия будет сражаться с Украиной «наотмашь»

Невозможность мирного урегулирования на Украине вынуждает Россию «сражаться наотмашь», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 4 октября сообщает телеканал «Россия».

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