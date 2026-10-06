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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Как деда Зю истерил на встрече с Президентом

Вскоре  после  выборов  в  Думу  Президент  встречался  с  лидерами   прошедших  в  парламент  партий.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Максим Зачковский
Максим Зачковский

"Товарищ" Зю. Серый волк ему товарищ. Он давно забыл, какую партию возглавляет и за какие идеи эта партия должна бороться. ОДни только лозунги и профанация. ИИ чем меньше (естественным образом) остается электората, в силу выбывания, тем хуже его результат. Такими темпами, в следующие выборы и КПРФ на грани выбытия из Думы будет. На покой ему пора.

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Тан

А так и будет продолжаться!... ПОКА, в России, будет возможность создавать Патию или какое либо объединение... ВСЯКИЕ ИНОРОДЦЫ,... поьзуясь возможностями СВОХ СМИ ТВ и Финансов (для справки, ...ЕДросы это наследники кпсс... и силу "квартирного вопроса"... они так же используют, как и всвоё время КПСС.