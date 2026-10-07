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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

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