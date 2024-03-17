Наконец-то можно не взбивать! Безе за три минуты без миксера и мороки. Лучший десерт из двух ингредиентов.

Забытое печенье — так прозвали безе за длительность приготовления в духовке. Вместо взбивания белка с сахаром и долгой процедуры выпекания, мы предлагаем вам рецепт приготовления безе, который займет от силы 10 минут.
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