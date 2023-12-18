Спасатели достали из КАМАЗа мужчину, пострадавшего в ДТП с большегрузом

В минувшие выходные сотрудники поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас» извлекли из автомобиля пострадавшего в ДТП мужчину, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне Забайкальского края.
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