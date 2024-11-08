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ЕС призывают отрастить зубы и отбиваться от Трампа

ЕС призывают отрастить зубы и отбиваться от Трампа

Исход выборов в США заставил европейских лидеров провести срочные дебаты, как жить дальше. В то время как в большей части мира продолжаются споры, чего больше, позитива или негатива, несет им исход главной политической битвы в Вашингтоне, в Европейском союзе победу Дональда Трампа пока воспринимают почти исключительно в черных тонах.

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