ЕС призывают отрастить зубы и отбиваться от Трампа

Исход выборов в США заставил европейских лидеров провести срочные дебаты, как жить дальше. В то время как в большей части мира продолжаются споры, чего больше, позитива или негатива, несет им исход главной политической битвы в Вашингтоне, в Европейском союзе победу Дональда Трампа пока воспринимают почти исключительно в черных тонах.