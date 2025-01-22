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Суд Москвы рассматривает дело Бориса Акунина: штраф до 50 тыс. рублей

Суд Москвы рассматривает дело Бориса Акунина: штраф до 50 тыс. рублей

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол против писателя Бориса Акунина* за публикации без маркировки, угрожая ему штрафом до 50 тысяч рублей.

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