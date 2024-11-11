Глава Карелии намерен обратиться в СК из-за шуток актрисы о карельском языке

Глава Карелии Артур Парфенчиков направит обращение в Следственный комитет (СК) России с просьбой провести проверку после оскорбительных шуток актрисы театра «Творческая мастерская» Валерии Ломакиной о карельском языке в комедийном шоу.
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