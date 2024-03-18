Сегодня новоаннинцы отмечают десятилетний юбилей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 В Новоаннинском пройдет акция - концерт "Крымская весна-вместе в будущее!".
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Сегодня новоаннинцы отмечают десятилетний юбилей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 В Новоаннинском пройдет акция - концерт "Крымская весна-вместе в будущее!".