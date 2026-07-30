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Площадь пожара на складе Wildberries в Пензе достигла 62 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе Wildberries в Пензе достигла 62 тысяч «квадратов»

После атаки БПЛА пожар в логистическом центре охватил площадь около 62 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания участвуют более 100 человек, свыше 50 единиц техники, два пожарных поезда, а также ожидается прибытие авиации МЧС.

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