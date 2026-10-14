Украина намерена продолжать наносить удары по русским военным объектам, если Москва не будет соблюдать режим прекращения огня.
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