Сложное пятно исчезнет с ковра на раз-два: хитрость, которая обойдется вам в гроши

Эксперт по уборке Закари Позняк рассказал, как очистить сложное пятно с ковра или дивана. Этот метод подходит для красного и белого вин, кофе и чая, но бессилен против яйца, крови, мясной подливы и других пятен с содержанием белка.
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