В Воронеже полицейские и общественники присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Воронежу совместно с представителями Общественного совета при городском УМВД Кристиной Кулешовой и благотворительного фонда «Союз» приняли участие в ежегодной акции «Помоги пойти учиться».