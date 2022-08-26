В Воронеже полицейские и общественники присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Воронежу совместно с представителями Общественного совета при городском УМВД Кристиной Кулешовой и благотворительного фонда «Союз» приняли участие в ежегодной акции «Помоги пойти учиться».
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