США потеряли с радаров два Су-35. Спросили Небензю. А тот - издевается Когда американцы уничтожили наши "Северные потоки", они до последнего шли в отказ - это не мы, это все украинцы, вот с ними и разбирайтесь.
Вы там это.. держитесь. Не падайте
Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Или задница вместо головы!!!
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3 час.
milaStar47 Стар
Искандеры надо поставить на Кубу,это быстро охолодит Американцев.Пусть вспомнят "Хрущёвский башмак" на Генеральной Ассамблеи ООН.
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3 час.
Светлана Ермакова
Уж очень хорошо, даже не верится. Очень хочется, чтоб англосаксы провалились все в тар тар.
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3 час.
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