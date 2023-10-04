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Вы там это.. держитесь. Не падайте

Вы там это.. держитесь. Не падайте

США потеряли с радаров два Су-35. Спросили Небензю. А тот - издевается Когда американцы уничтожили наши "Северные потоки", они до последнего шли в отказ - это не мы, это все украинцы, вот с ними и разбирайтесь.

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Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Или задница вместо головы!!!
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3 час.
milaStar47 Стар
Искандеры надо поставить на Кубу,это быстро охолодит Американцев.Пусть вспомнят &quot;Хрущёвский башмак&quot; на Генеральной Ассамблеи ООН.
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3 час.
Светлана Ермакова
Уж очень хорошо, даже не верится. Очень хочется, чтоб англосаксы провалились все в тар тар.
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3 час.

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