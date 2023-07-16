Если первый день саммита был примечательным, то второй день был просто шикарным. Зеленского опускали все, кто только мог, от западных таблоидов до простых ютуберов.
Зеленскому сейчас не позавидуешь
Комментарии
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с
саша
Очень даже ..позавидуешь...Вы его и : - Беги Зе..Беги!! И пистолет "дарили", а он не бежит и не стреляется... и варианты его высерок все круче и круче... теперь кассетные и проч... А такие : - Ага..зеркально!! Ага. СЕйчас... сами из него Наполеошку..и это надолго...
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Вы действительно думаете, что зелебобик мог бы куда-то убежать ?!?! Серьезно?! Поинтересуйтесь - кто его "охраняет", вам станет понятно, что и в сортир это существо ходит под конвоем )))
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15 час.
Валентин Воробьев
Уркаинцы рады и сами обманывать себя.
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15 час.
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