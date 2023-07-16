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Зеленскому сейчас не позавидуешь

Зеленскому сейчас не позавидуешь

Если первый день саммита был примечательным, то второй день был просто шикарным. Зеленского опускали все, кто только мог, от западных таблоидов до простых ютуберов.

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Комментарии
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с
саша
Очень даже ..позавидуешь...Вы его и : - Беги Зе..Беги!!  И пистолет &quot;дарили&quot;, а он не бежит и не стреляется... и варианты его высерок все круче и круче... теперь кассетные и проч... А такие : - Ага..зеркально!!   Ага. СЕйчас... сами  из него Наполеошку..и это надолго...
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Вы действительно думаете, что зелебобик мог бы куда-то убежать ?!?! Серьезно?! Поинтересуйтесь - кто его &quot;охраняет&quot;, вам станет понятно, что и в сортир это существо ходит под конвоем )))
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15 час.
Валентин Воробьев
Уркаинцы рады и сами обманывать себя.
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15 час.

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