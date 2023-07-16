Зеленскому сейчас не позавидуешь

с

саша

Очень даже ..позавидуешь...Вы его и : - Беги Зе..Беги!! И пистолет "дарили", а он не бежит и не стреляется... и варианты его высерок все круче и круче... теперь кассетные и проч... А такие : - Ага..зеркально!! Ага. СЕйчас... сами из него Наполеошку..и это надолго...