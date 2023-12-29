Им можно всё?

Участники похабной «голой вечеринки» и не думают раскаиваться Николай Петров Вот уже несколько дней не утихает бурный скандал вокруг «голой вечеринки» в Москве, которую возмущенные СМИ уже окрестили настоящим булгаковским «Балом сатаны».