Им можно всё?

Участники похабной «голой вечеринки» и не думают раскаиваться Николай Петров Вот уже несколько дней не утихает бурный скандал вокруг «голой вечеринки» в Москве, которую возмущенные СМИ уже окрестили настоящим булгаковским «Балом сатаны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии