В Сургуте остро не хватает путевок в детские лагеря для школьников

Количество школьников в Сургуте (ХМАО) в шесть раз превысило число путевок в детские лагеря. Сейчас все места на вторую и третью смены заняты, поэтому создаются резервные очереди, сообщила замдиректора департамента образования мэрии города Ольга Иванова.