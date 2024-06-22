В Сургуте остро не хватает путевок в детские лагеря для школьников

Количество школьников в Сургуте (ХМАО) в шесть раз превысило число путевок в детские лагеря. Сейчас все места на вторую и третью смены заняты, поэтому создаются резервные очереди, сообщила замдиректора департамента образования мэрии города Ольга Иванова.
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