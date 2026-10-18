Эксперт по жилищно‑коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь рассказал, какие шаги обязательно нужно выполнить при закрытии дачи на зимний период, чтобы весной не столкнуться с авариями, штрафами или исками.
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