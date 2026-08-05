Мой путь к пониманию домашних растений

Признаюсь честно, долгое время я считала себя безнадежным цветоводом. Мои подоконники напоминали скорее лазарет для ботанических страдальцев: листья желтели без видимой причины, долгожданные бутоны осыпались, так и не раскрывшись, а некоторые питомцы и вовсе погибали от загадочной корневой гнили.