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Эвакуированной с Бали жительнице Новосибирска сделали операцию

Эвакуированной с Бали жительнице Новосибирска сделали операцию

Женщина в тяжёлом состоянии, но близкие верят в её выздоровление. Перелёт она перенесла хорошо.Жительница Новосибирской области, впавшая в кому на острове Бали и эвакуированная в Россию благодаря содействию региональных властей, перенесла операцию.

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