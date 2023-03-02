Эвакуированной с Бали жительнице Новосибирска сделали операцию

Женщина в тяжёлом состоянии, но близкие верят в её выздоровление. Перелёт она перенесла хорошо.Жительница Новосибирской области, впавшая в кому на острове Бали и эвакуированная в Россию благодаря содействию региональных властей, перенесла операцию.