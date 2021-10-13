Злодей из "Игры в кальмара" выложил в Instagram фотографию из Уссурийска

Сыгравший злодея в самом обсуждаемом сериале осени "Игра в кальмара" Хо Сон-тхэ стал довольно популярным среди российских пользователей соцсетей.
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