Мост у Телецентра закроют не в ближайшее воскресенье (как планировалось изначально), а в ночь с 29 на 30 ноября.
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Мост у Телецентра закроют не в ближайшее воскресенье (как планировалось изначально), а в ночь с 29 на 30 ноября.