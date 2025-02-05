В одном районе Петербурга ограничат движение транспорта

Так, в связи с производством работ по размещению временного ограждения для водителей с 7 февраля по 31 марта ограничивается движение по Большому Смоленскому проспекту от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.