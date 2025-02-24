Депутаты ХДС считают, что коалиция может работать без АдГ и «Зеленых»

После того как стали известны результаты выборов в Германии, представители Христианско-Демократического Союза (ХДС) в штабе партии в Берлине выразили мнение, что ХДС не стоит сотрудничать ни с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), ни с «Зелёными», которые открыты для нового сотрудничества.