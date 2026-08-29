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ВС РФ за сутки освободили 3 населенных пункта и сбили 715 беспилотников

ВС РФ за сутки освободили 3 населенных пункта и сбили 715 беспилотников

Группировки "Север" и "Центр" установили контроль над Храповщиной в Сумской области, а также Рубежным и Новоандреевкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России в субботу, 29 августа 2026 года.

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