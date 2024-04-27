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Трансфер Дэвиса в «Реал» зашел в тупик

Как сообщает Relevo, это не вопрос уровня защитника «Баварии», потому что в «Реале» его считают одним из лучших на своей позиции.

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