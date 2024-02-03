Guardian: правительство Северной Ирландии возобновит работу после 2 лет бойкота

Автономное правительство Северной Ирландии соберется в субботу, 3 февраля, после двухлетнего бойкота его работы Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), члены правительства выберут спикера и назначат министров в исполнительную власть, что положит конец тупику, который парализовал политику в регионе.
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