Guardian: правительство Северной Ирландии возобновит работу после 2 лет бойкота

Автономное правительство Северной Ирландии соберется в субботу, 3 февраля, после двухлетнего бойкота его работы Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), члены правительства выберут спикера и назначат министров в исполнительную власть, что положит конец тупику, который парализовал политику в регионе.