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Путин: Россия приветствовала перемирие США и Ирана, но оно оказалось "хрупким"

Путин: Россия приветствовала перемирие США и Ирана, но оно оказалось "хрупким"

Заключенное в июне ирано-американское перемирие оказалось «нестабильным и слишком хрупким», но в этот «тяжелый период» Москва пытается оказывать Тегерану помощь и поставляет необходимые товары.

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