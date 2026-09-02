Шмыгаль объявил, что на Украине запустили проект подземного хранения горючего

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административные штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним.
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