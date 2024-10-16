БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Еськов
    Михалков как всегда прав. Президенту, депутатам, министрам надо срочно на это обратить внимание и начать противодейст...ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТ...
  • Ростислав Мацкевич
    А верховный знает, что в минпросе и минвысшего образования сидят прозападные предатели, особенно кравцов??  Пора СМЕР...ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТ...
  • Эдуард Николаев
    иноагентов , предателей , карать на местеОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТ...

Кровавая битва на реке Шахэ

Кровавая битва на реке Шахэ

Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. Худ. Ф. Рубо Общая ситуация После Ляоянского сражения, когда армия Куропаткина подарила победу японцам (Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения), русские войска отошли на север, к Мукдену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Сопка с деревом, да... Про это у Гиляровского: &quot;Вот вам тема - сопка с деревом, А вы все о конституции... Мы стояли перед Зверевым В ожиданьи экзекуции... Ишь какими стали ярыми Света суд, законы правые! А вот я вам циркулярами Поселю в вас мысли здравые, Есть вам тема - сопка с деревом: Ни гу-гу про конституцию! Мы стояли перед Зверевым В ожиданьи экзекуции...&quot;
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх