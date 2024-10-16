Кровавая битва на реке Шахэ

Виктор Луговой

Сопка с деревом, да... Про это у Гиляровского: "Вот вам тема - сопка с деревом, А вы все о конституции... Мы стояли перед Зверевым В ожиданьи экзекуции... Ишь какими стали ярыми Света суд, законы правые! А вот я вам циркулярами Поселю в вас мысли здравые, Есть вам тема - сопка с деревом: Ни гу-гу про конституцию! Мы стояли перед Зверевым В ожиданьи экзекуции..."