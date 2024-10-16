Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. Худ. Ф. Рубо Общая ситуация После Ляоянского сражения, когда армия Куропаткина подарила победу японцам (Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения), русские войска отошли на север, к Мукдену.
Кровавая битва на реке Шахэ
Комментарии
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Виктор Луговой
Сопка с деревом, да... Про это у Гиляровского: "Вот вам тема - сопка с деревом, А вы все о конституции... Мы стояли перед Зверевым В ожиданьи экзекуции... Ишь какими стали ярыми Света суд, законы правые! А вот я вам циркулярами Поселю в вас мысли здравые, Есть вам тема - сопка с деревом: Ни гу-гу про конституцию! Мы стояли перед Зверевым В ожиданьи экзекуции..."
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