В США опровергли информацию о прекращении сотрудничества с одной из стран

В Министерстве юстиции США опровергли сведения о прекращении взаимодействия с канадскими властями, пояснив, что имел место лишь перенос встречи представителей двух стран.
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