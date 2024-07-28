В Сириусе осенью откроется пятизвездочный отель с 400 номерами и 11 бассейнами Новый отель станет самым большим объектом такого уровня со времен Олимпиады 2014 года.
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В Сириусе осенью откроется пятизвездочный отель с 400 номерами и 11 бассейнами Новый отель станет самым большим объектом такого уровня со времен Олимпиады 2014 года.