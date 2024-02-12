СК возбудил дело после гибели трех детей в ДТП с легковушкой и поездом на Ставрополье

После гибели трех детей в ДТП на железнодорожном переезде на Ставрополье, которое произошло накануне, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник, 12 февраля, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
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