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СК возбудил дело после гибели трех детей в ДТП с легковушкой и поездом на Ставрополье

СК возбудил дело после гибели трех детей в ДТП с легковушкой и поездом на Ставрополье

После гибели трех детей в ДТП на железнодорожном переезде на Ставрополье, которое произошло накануне, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник, 12 февраля, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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