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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID: «Никто не увидел больших проблем с возникновением системы»

«На данный момент свыше 2 миллионов карт болельщика выдано. Это большое количество. Сейчас система позволяет беспрепятственно попадать на стадионы.

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