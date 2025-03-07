Врач Продеус заявил, что кукуруза снижает риск возникновения рака

Регулярное употребление кукурузы снижает риск возникновения рака. Об этом 7 марта в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
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