Астраханский ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Приказ о присвоении почетного звания подписала министр культуры России Ольга Любимова. Народный ансамбль «Услада» из камызякского села Самосделка получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии