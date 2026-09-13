Песков предупредил Литву о рисках размещения ядерного оружия

Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Литве приведет к опасности для страны. Спикер парламента Литвы намерен принять соответствующие поправки в 2027 году.
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