Врач Ваганова объяснила важность коллагена для здоровья человека

С возрастом его выработка замедляется Молодой организм быстро восполняет потери природного коллагена, но чем человек старше, тем выработка становится медленнее, сказала в интервью РИАМО врач-дерматовенеролог Полина Ваганова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии