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Какой сегодня праздник: 16 сентября 2026 года

Какой сегодня праздник: 16 сентября 2026 года

16 сентября 2026 года — 259-й день года. До Нового года остаётся 106 дней. Этот день богат на профессиональные, экологические и шуточные праздники, а также на важные исторические события и дни рождения известных людей.

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