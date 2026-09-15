Какой сегодня праздник: 16 сентября 2026 года

16 сентября 2026 года — 259-й день года. До Нового года остаётся 106 дней. Этот день богат на профессиональные, экологические и шуточные праздники, а также на важные исторические события и дни рождения известных людей.
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