Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят американцы, неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят американцы, неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи.
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