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ВСУ ударили по многоквартирному дому в центре Донецка

ВСУ ударили по многоквартирному дому в центре Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому, расположенному в центре Донецка. Об этом сообщают РИА Новости.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Есть некое противоречие в официозе. С одной стороны «радуют» сообщениями о нехватке боеприпасов у нациков, а с другой - постоянные сообщения об обстрелах мирного населения… Если так нехватает снарядов, зачем ими пуляют в гражданских?
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