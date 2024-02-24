ВСУ ударили по многоквартирному дому в центре Донецка

Вячеслав Денисов

Есть некое противоречие в официозе. С одной стороны «радуют» сообщениями о нехватке боеприпасов у нациков, а с другой - постоянные сообщения об обстрелах мирного населения… Если так нехватает снарядов, зачем ими пуляют в гражданских?