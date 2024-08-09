Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Переселенцы это кто? Откуда переселяются?Архангельская обл...
  • Татьяна Кибишева
    Проснулась 3,14зда когда ночь прошла!Вячеслав Володин ...

В некоторых домах Архангельска 9 августа отключат свет

В некоторых домах Архангельска 9 августа отключат свет

Ресурсоснабжающие организации города проводят ремонтные работы на коммунальных сетях.С 9:00 до 17:00 в пятницу, 9 августа, будут проводиться работы по отключению электричества по следующим адресам: проспект Ломоносова, 126; улица Поморская, 34 и 35; улица Володарского, 45, корпус 1; проспект Новгородский, 101, корпус 1 и 2; павильон на пересечении улиц Ломоносова и Поморской; видеокамера на пересечении улиц Ломоносова и Поморской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх