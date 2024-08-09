В некоторых домах Архангельска 9 августа отключат свет

Ресурсоснабжающие организации города проводят ремонтные работы на коммунальных сетях.С 9:00 до 17:00 в пятницу, 9 августа, будут проводиться работы по отключению электричества по следующим адресам: проспект Ломоносова, 126; улица Поморская, 34 и 35; улица Володарского, 45, корпус 1; проспект Новгородский, 101, корпус 1 и 2; павильон на пересечении улиц Ломоносова и Поморской; видеокамера на пересечении улиц Ломоносова и Поморской.