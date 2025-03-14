ТАСС: ВСУ 28 раз за минувшие сутки атаковали территорию ДНР

Украинские войска атаковали Донецкую народную республику 29 раз за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии